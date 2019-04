Großeinbruch in einen Supermarkt am Wochenende: Die Täter erbeuteten unter anderem 100 Stangen Zigaretten, 500 nicht aktivierte Rubbellose und Bargeld.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einbrecher (Symbolbild) schlugen ein Fenster ein © APA/HELMUT FOHRINGER

Ganze Arbeit leisteten Einbrecher während des Osterwochenendes in einem Supermarkt in der Gemeinde Sittersdorf. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und steuerten zwei Standtresore im Büro an. Mit einem Winkelschleifer schnitten sie die Panzerschränke auf und stahlen mehrere Tausend Euro. Im "Vorbeigehen" nahmen sie auch noch 100 Stangen Zigaretten und 500 nicht aktivierte Rubbellose mit. Der Gesamtschaden wird auf bis zu 15.000 Euro geschätzt.