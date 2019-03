Hans-Peter Premur über die Kraft des Verzichts„Fasten ist wie das Leeressen der Speis“

Facebook

Hans-Peter Premur: Wenn man seine Reserven aufbrauchen kann, tut man sich Gutes. © Helge Bauer

Krumpendorf ist jene Gemeinde in Kärnten mit der höchsten Akademikerquote. Sind Ihre Leute zu satt und haben Sie deswegen die Aktion „Ein Dorf fastet“ ins Leben gerufen?



Hans-Peter Premur: Krumpendorf hat noch ein anderes Phänomen: Es ist ein Dorf ohne Traditionen. Wissen Sie, was wir am 1. Jänner feiern?

