Kärntnerin des Tages Silvia Pukart ist eine super Suppenwirtin

Silvia Pukart (49), Hotelchefin aus Seelach am Klopeiner See, wurde zur „Saure Supp’n Wirtin 2019“ gekürt.

Silvia Pukart konnte den begehrten goldenen Suppenschöpfer entgegennehmen © Katz-Logar

Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Bei der Sauren Suppe von Silvia Pukart ist das nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. „Die Saure Supp’n haben wir in einem großen Team entwickelt“, sagt die frisch gekürte „Saure Supp’n Wirtin 2019“. Pukart konnte sich bei der „10. Jauntaler Saure Supp’n Olympiade“ am Wochenende in St. Kanzian gegen elf Bewerber durchsetzen. Eine Fachjury gab ihrer Suppe 53 von 60 möglichen Punkten.