Walking on Sunshine Tanja Raunig: Zwei Drittel Sonnen- und ein Drittel Regentyp

In Folge drei wird Jana (Tanja Raunig) als Ottos Tochter ausgegeben © (c) ORF (Hubert Mican)

Im „Tatort“ ist die Kärntnerin seit vielen Jahren als Tochter von „Moritz Eisner“ (Harald Krassnitzer) im Einsatz – wenn auch nicht in jeder Folge. Heute etwa, wenn die Austro-Kommissare in einem Mord an einer Journalistin ermitteln, die an einer Geschichte über illegale Waffengeschäfte gearbeitet hat, ist Tanja Raunig nicht mit dabei.

Schließlich braucht die 29-Jährige auch Zeit für ihre zweite Leidenschaft: das Theater. Im Vorjahr etwa war sie im Stadttheater Klagenfurt im Familien-Musical „Rumpelstilz!“ zu erleben. Und im Wiener Rabenhof wird im Februar das Stück „Rotterdam“ wieder aufgenommen, in dem die Völkermarkterin als „Julia“ eine Hälfte eines lesbischen Pärchens spielt: Gerade will Julia sich outen, da eröffnet ihr Teresa (Miriam Fussenegger), dass sie fortan lieber als Mann leben möchte. Vor diesen Geschlechterkollisionen ist Raunig aber noch im ORF zu erleben – und zwar in der neuen Serie „Walking on Sunshine“ rund um den Alltag der Wetterredaktion des größten Senders des Landes (jeweils montags um 20.15 Uhr in ORF eins).