Nachfrage steigt So beliebt sind Christbäume aus Kärnten

Hunderte Christbäume verkauft Plesnik jedes Jahr © Katz-Logar

Hunderte Christbäume stehen derzeit im Garten von Gerhard Plesnik aus Gallizien. Geschlägert, gespitzt und verpackt. Plesnik ist seit gut 30 Jahren Christbaumbauer. Mit neun Hektar ist sein Betrieb einer der größten in Kärnten. „Mein Vater hat damit 1960 begonnen, damals noch mit Fichten und Tannen aus dem Wald“, sagt Plesnik. Er hat den Betrieb im Laufe der Jahre ausgebaut. „Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss etwa zehn Jahre an Vorarbeit leisten“, sagt der 48-Jährige.

Beim Schlägern der Christbäume achtet Plesnik auf die Mondphasen. Der letzte Vollmond war am 23. November. Drei bis vier Tage zuvor ist der optimale Termin, um die Bäume zu schlägern. Dann halten sie länger, ist der Christbaumbauer überzeugt. Plesnik hat drei Verkaufsstände in Kärnten – zwei in Klagenfurt, einen in Wolfsberg.

Am 8. Dezember startet der Verkauf. Hochsaison für Kärntens Christbaumbauern, von denen es circa 40 gibt. 19 größere Betriebe, darunter auch jener von Plesnik, haben sich vor ein paar Jahren zur „Arbeitsgemeinschaft der Kärntner Christbaumproduzenten“ zusammengeschlossen. Ihr Geschäftsführer ist Marian Tomazej: „Der große Vorteil der Arge ist der Erfahrungsaustausch, auch mit Produzenten aus anderen Bundesländern.“

Trockenheit: Keine größeren Ausfälle

Österreichs Christbaumhochburgen sind die Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich. In Kärnten gibt es eher kleinere Betriebe, die zwei bis drei Hektar groß sind. Sie liefern pro Saison rund 50.000 Bäume. Die Nachfrage nach heimischen Bäumen steigt. Verkauft werden zu 80 Prozent Nordmanntannen. Tomazej: „Deren Nadelhaltbarkeit ist, im Gegensatz zur Fichte, sehr gut.“ Die Hitze und die Trockenheit des vergangenen Sommers haben den Kärntner Christbäumen wenig geschadet. „Wenn ich zehn Bäume setze, werde ich nicht zehn verkaufen können. Mit dem einen oder anderen Ausfall rechnet man immer“, sagt Tomazej.

Auf dem Hof von Gerhard Plesnik in Gallizien werden die Bäume jetzt nach und nach ausgeliefert. Die größte Nachfrage herrscht dann eine Woche vor dem Heiligen Abend, dann hilft die ganze Familie beim Christbaumverkauf mit. Welcher Baum im eigenen Wohnzimmer heuer aufgestellt wird, weiß Plesnik noch nicht. Nordmanntanne, Blaufichte oder Korktanne? „Ich mag die Abwechslung.“

Zahlen 160.000 Christbäume werden auch heuer wieder in Kärntner Haushalten aufgestellt. 52 Prozent der Kärntner bevorzugen es, ihren Christbaum einfach und schlicht zu schmücken. 18 bis 25 Euro bezahlt man heuer pro Laufmeter. 10 bis 15 Jahre, je nach Boden, dauert es, bis ein Christbaum fertig ist. 1,5 bis 2 Meter hoch ist der durchschnittliche Christbaum. Mit Abstand am beliebtesten sind die Nordmanntannen. 50.000 Kärntner Bäume werden heuer für das Weihnachtsgeschäft geschlägert. 5 Euro sparen Kleine Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder beim Kauf eines Kärntner Christbaumes. Die Gutscheinkarten gibt es in den Kleine Zeitung-Büros.

