Raub mit Eisenstange Bleiburger Bankomat-Knacker in Slowenien gefasst

Mitten am Hauptplatz in Bleiburg wurde in der Nacht ein Bankomat in einem Bankfoyer geknackt. Die Täter flüchteten mit Geldkassette. Ein Täter wurde mittlerweile gefasst.