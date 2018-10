Facebook

Die Polizei fahndet nach dem diebischen Quartett © KLZ/Claudia Odebrecht

Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr meldete sich eine 84-jährige Frau über Notruf bei der Polizei-Bezirksleitstelle Völkermarkt. Die Frau gab an, dass in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12.43 Uhr, als sie gerade einen Spaziergang gemacht habe, in ihrem Wohnhaus in Bleiburg eingebrochen worden sei. Die Pensionistin sagte, dass am Vormittag gegen 9 Uhr zwei Männer, beide rund 40 Jahre alt, mit dunklerem Teint, an ihrer Haustüre bettelten.

Die Pensionistin gab den Männern je fünf Euro, die Bettler gingen weiter. Gegen 11 Uhr kamen zwei Frauen, rund 30 Jahre alt, und bettelten ebenso. Doch die Pensionistin wollte diesen beiden nichts mehr geben, und schickte sie weiter. Vermutlich durch Ablenkung gelang es einer dieser Personen ins Haus zu gelangen, um im Bereich der Küche das Fenster so zu entriegeln, dass es der Frau nicht auffiel. Während des Spaziergangs drang ein Mitglied des Quartettes ins Haus ein und stahl Schmuck und Bargeld im Wert von einigen tausend Euro.

Die verdächtigen Personen sind mit einem silberfarbenen SEAT Alhambra, mit vermutlich italienischem oder deutschem Kennzeichen unterwegs. Nähere Personsbeschreibung: Die beiden Männer, nach Polizeiangaben "südländischer Typ", sind etwa 40 Jahre alt. Die beiden Frauen haben schwarze lange Haare und sind 25-30 Jahre alt. Eine Frau trägt einen schwarzem Zopf. Die Personen sprachen gebrochen Deutsch.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bleiburg Tel. 059133-2142-0 erbeten.