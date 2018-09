Kleine Zeitung +

Völkermarkt Arbeiter schnitt sich mit Messer in Hand

Schwerer Arbeitsunfall in einem Gewerbebetrieb im Bezirk Völkermarkt in der Nacht auf Freitag. Ein 22-jähriger Arbeiter schnitt sich aus Unachtsamkeit mit einem Messer in die Hand. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.