Erschöpfung ist die Hauptursache für über 40 Prozent aller Bergrettungseinsätze auf Klettersteigen. Am Klettersteig in Griffen sogar für 90 Prozent. Verunfallten kann das teuer kommen.

Eisenkappel musste bisher neun Mal zu Einsätzen am sehr schwierigen Klettersteig am Griffener Schlossberg einrücken © Privat

Die Bergrettung Kärnten war in diesem Sommer wieder genau so oft gefordert wie in den vergangenen Jahren: Über 100 Bergsportunfälle sind es auch heuer wieder, die die gut 1000 Bergretter fordern.

