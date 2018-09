Erst Anfang August hatte Magdalena Lobnig bei der EM in Motherwell Silber geholt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Magdalena Lobnig ©

Mit einem starken Endspurt hat Magdalena Lobnig bei der Ruder-WM in Plowdiw im olympischen Einer Bronze geholt. Die Kärntnerin wiederholte am Sonntag in einem spannenden Rennen ihr Edelmetall von der WM 2017 und belohnte sich auch für die Mühen der vergangenen Tage. Denn die Vize-Europameisterin hatte sich nur unter größter Anstrengung bis ins Finale gekämpft.