Zwei Kroaten wurde wegen Wiederbetätigung beim diesjährigen Kroatentreffen am Loibacher Feld zu jeweils 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Hitlergruß und Nazi-T-Shirt: Zwei Kroaten verurteilt © KLZ/Weichselbraun

Zwei Kroaten sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Wiederbetätigung beim diesjährigen Kroatentreffen am Loibacher Feld zu jeweils 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Ein 54-Jähriger hatte bei der umstrittenen Veranstaltung den Hitlergruß gezeigt, ein 26-Jähriger hatte ein T-Shirt mit einem SS-Totenkopf getragen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.