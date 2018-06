Unbekannte stahlen ein angelegtes Motorboot der Marke "Kormoran" samt Außenbordmotor. Es befand sich westlich der Bootseinlassstelle in Wunderstätten.

Am Drauufer wurde ein Motorboot gestohlen (Sujetfoto) © KLZ/Simone Dragy

Bisher unbekannte Täter stahlen im Zeitraum zwischen 1. und 24. Juni ein am nördlichen Drauufer, westlich der Bootseinlassstelle in Wunderstätten in der Gemeinde Ruden, angelegtes Motorboot der Marke "Kormoran" samt einem Yamaha-Außenbordmotor.

Der durch die Tat verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.