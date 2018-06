Facebook

Die Rauchmelder alarmierten durch schrille Töne Nachbarn © Eisenhans

Am Dienstag gegen 15.50 Uhr hörten zwei Männer aus dem Nachbarhaus, welches von einer Pensionistin (82) und deren beeinträchtigter Tochter (43) bewohnt wird, das laute Pfeifen von Rauchmeldern. Ohne zu zögern liefen die Männer zum Haus, lehnten eine Leiter an die Wand, stiegen ins Haus ein und brachten Mutter sowie Tochter in einem rauchfreien Raum in Sichrheit.