Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Montag in Völkermarkt. Ein Mann stieß mit seinem rechten Bein gegen ein über einen Wagen hinausragendes Messer. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Sujetfoto © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit stieß am Montag gegen 14 Uhr in einem Industriebetrieb im Bezirk Völkermarkt mit seinem rechten Bein gegen ein über einen Transportwagen hinausragendes Messer. Dabei erlitt der Mann eine Verletzung unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.