In einem Betrieb in Völkermarkt kam es zu einer Kollision. Eine 58-jährige Frau musste ins Unfallkrankenhaus gebracht werden.

Ein Staplerfahrer kollidierte mit einer Kollegin © KLZ/Hoffmann, Symbolbild

Ein 40-jähriger Staplerfahrer aus Slowenien war Samstagfrüh in einem Betrieb im Bezirk Völkermarkt mit seinem Stapler in einer Werkshalle unterwegs. Dabei überquerte plötzlich eine 58-jährige Arbeiterin die vorgesehene Fahrspur des Staplers. Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zur Kollision, wobei die Arbeiterin von der herunterfallenden Beladung des Staplers verletzt wurde. Die Frau wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.