Eine 53-jährige Frau kam mit ihrem Fahrrad zu Sturz © KLZ/Weichselbraun/Sujetfoto

Zwei Radfahrerinnen, eine 59-jährige und eine 53-jährige Frau aus Völkermarkt, waren Mittwochabend gegen 18.20 Uhr am Neudensteiner Radweg in Richtung Draubrücke unterwegs. Plötzlich fuhr ein schwarzer BMW mit Völkermarkter Kennzeichen am Neudensteiner Weg in Richtung Schloss Neudenstein. Aufgrund der unangepassten Geschwindigkeit und mittigen Fahrweise des Autolenkers musste die 53-jährige Frau mit ihrem Fahrrad ausweichen und bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie zu Sturz.

Der Lenker verringerte nach dem Sturz kurz seine Geschwindigkeit und fuhr dann ohne anzuhalten in Richtung Schloss Neudenstein weiter. Die zweite Radfahrerin konnte ihr Fahrrad in ein Wiesenstück lenken und blieb unverletzt.

Die 53-jährige Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, wurde von der Rettung Völkermarkt erstversorgt und begab sich selbst ins UKH Klagenfurt.