Am Mittwochnachmittag ist es auf der Packer Bundesstraße in Völkermarkt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer blieb laut ersten Meldungen unverletzt.

Die Feuerwehr Völkermarkt musste ausrücken © FF Völkermarkt

Am Mittwoch gegen 16.55 Uhr lenkte ein 22-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Slowenien ein Sattelkraftfahrzeug mit Sattelanhänger auf der Packer Bundesstraße (B 70) in Richtung Völkermarkt. In Ruhstatt, Gemeinde und Bezirk Völkermarkt, geriet das Sattelkraftfahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett. Um nicht über die steil abfallende Böschung zu stürzen, lenkte er das Zugfahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück. Dabei geriet das Sattelkraftfahrzeug mit dem Anhänger ins Schleudern, stürzte nach zirka 50 bis 70 Metern um und kam auf der rechten Fahrzeugseite quer über die gesamte Bundesstraße zu liegen. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt.

Am Zugfahrzeug sowie am Sattelanhänger entstand schwerer Sachschaden. Die Straßenleiteinrichtungen - Leitschiene und Straßenpflöcke - wurden auf einer Länge von 50 bis 70 Metern total beschädigt.

Straße gesperrt

Für die Bergearbeiten wurde die Packer Bundesstraße (B 70) für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Bergung des verunfallten Fahrzeuges wird von einer Firma aus Jesenice durchgeführt. Für die Bergearbeiten stand auch die FF Völkermarkt mit 15 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Die Packer Bundesstraße blieb für die Dauer der Bergearbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.