Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Sechs Kroaten wurden zwei Wochen nach Feier in Bleiburg angeklagt. Einer fordert nun seine Enthaftung. Anwalt sagt: „Österreicher wären wegen solcher Delikte nicht in Untersuchungshaft.“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Die Justiz macht Tempo. Nach dem Kroaten-Treffen am 12. Mai in Bleiburg dauerte es nicht einmal zwei Wochen, bis gegen sechs Beschuldigte Anklage erhoben wurde. Jetzt geht es in dieser ungewohnten Schnelligkeit weiter: Gestern, zweieinhalb Wochen nach der Feier, standen bereits die ersten Prozesstermine – mit Beginn im Juni – fest. Im Vorjahr dauerte es hingegen fast ein Jahr bis zur Verhandlung gegen einen Teilnehmer – mehr waren nicht angeklagt.