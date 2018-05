Kärntner des Tages Sie wollen laufend Gutes tun

Facebook

Michael Mistelbauer, Tamara Ladinig, Astrid Starz und Roland Rogger (von links) © Fertschey

Sie freuen sich schon seit Monaten auf das Ereignis, bei dem sie laufend, gehend oder walkend rund um den Klopeiner See viele Menschen treffen, die sie sonst kaum zu Gesicht bekommen und mit denen sie freudig kommunizieren werden: die Assistenznehmerinnen und -nehmer des AVS-Wohnhauses in Sittersdorf, die am Sonntag zum dritten Mal am „Südkärntner Lebenslauf“ teilnehmen.

