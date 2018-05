Der Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk hat für Mauthausen-Komitee Rechtsgutachten über das umstrittene Treffen, das am 12. Mai in Kärnten stattfinden soll, erstellt. Dieses bringt Behörden unter Druck.

Die Gedenkveranstaltung in Bleiburg (hier ein Foto aus dem Jahr 2015) ist heftig umstritten © APA/EXPA/ OSKAR HOEHER

Ein neues Rechtsgutachten über das umstrittene Ustascha-Treffen am Loibacher Feld bringt die Kärntner Behörden unter Druck. Diese gaben nämlich an, keine Handhabe gegen die Gedenkveranstaltung in Bleiburg zu haben, die mittlerweile als größtes Faschisten-Treffen Europas gilt. Nun hat Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk auf Ersuchen des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ) die Rechtslage unter die Lupe genommen. Das mittlerweile größte Faschisten-Treffen Europas soll heuer am 12. Mai stattfinden und stößt auf breite Proteste. "Wir sind Herrn Professor Funk sehr dankbar", sagt MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi. "Nicht nur, weil er auf ein Honorar verzichtet. Sondern noch mehr, weil er die Ausreden der Behörden überzeugend widerlegt. Tatsächlich haben diese sehr gute Möglichkeiten, gegen das rechtsextreme Spektakel vorzugehen."