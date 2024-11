Seit vielen Jahren veröffentlicht die Kleine Zeitung Paare aus allen Regionen, die den Bund fürs Leben eingehen. Und immer wieder erreicht uns die Frage von den jungen Ehepaaren, was sie tun müssen, damit ihr Hochzeitsfoto in der Kleinen Zeitung erscheint und ob das etwas kostet? Also, als Erstes: Der Abdruck Ihres Fotos in der Kleinen Zeitung ist kostenlos.