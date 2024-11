Unter dem Titel „Gemeinsam 2024“ findet morgen und am Samstag, den 9. November, im Bezirk Völkermarkt eine Großübung der Feuerwehren mit weiteren Blaulichtorganisationen und der Bezirkshauptmannschaft (BH) Völkermarkt statt, darunter die Polizei, das Rote Kreuz, die Wasserrettung, die Bergrettung und das Bundesheer. Bei der großangelegten Übung werden Szenarien wie ein ausgedehnter Wald- beziehungsweise Flächenbrand, ein Gefahrenstoffaustritt sowie ein Verkehrsunfall mit einem besetztem Bus und einem Pkw im Wasser geübt.

„Diese Bezirksübung wird auch dazu genutzt, das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten zu forcieren und die Abläufe für den Ernstfall zu optimieren“, berichtet Sandro Turk, der Bezirksmedienbeauftragte des Bezirksfeuerwehrkommandos Völkermarkt, in einer Aussendung.

Um eine realistische Trainingsumgebung zu schaffen, sind allerdings an beiden Übungstagen mehrere temporäre Straßensperren notwendig. Morgen kommt es im Zeitraum von 16 bis 24 Uhr zur Sperre der Eberndorfer Straße (L 120) im Bereich der Ortsausfahrt Eberndorf, Abzweigung Mökriach bis zur Ortseinfahrt Buchbrunn (die Zufahrt bis zum Zadruga-Markt in Eberndorf/Dobrla vas) ist möglich) sowie der Gemeindestraße von der Ortsausfahrt Mökriach in Richtung Eberndorf. Am Samstag, den 9. November, kommt es von 6 bis 14 Uhr auf der Seeberg Straße (B 82) zur Sperre der Draubrücke Völkermarkt ab Kohldorf bis zum Lilienbergtunnel Abzweigung Packer Straße (B 70). Die Zufahrt in die Bezirkshauptstadt Völkermarkt ist dann in diesem Zeitraum nur über Tainach und Edling möglich.

Die Bevölkerung werde vonseiten der Veranstalter gebeten, die genannten Bereiche weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten. „Die Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für mögliche Verzögerungen gebeten“, sagt Turk weiter.

Die umfassende Bezirksübung sei schließlich ein wichtiger Bestandteil zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Sicherheit im Bezirk Völkermarkt.