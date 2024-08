Der Bleiburger Wiesenmarkt und seine Besonderheiten sind schon eine Sache für sich. Zu diesen Besonderheiten zählt definitiv „Jazz in da Hittn“. Dieses Format wurde im Jahr 1999, also vor 25 Jahren, aus der Taufe gehoben. Jedes Jahr am Wiesenmarkt-Freitag, diesmal am 30. August, spielt in der Stöckl-Hütte bei freiem Eintritt das „Stefan Thaler Jazztett“ in immer wieder neuen Formationen. „Zwischenzeitig gab es diese Veranstaltung nicht mehr, da wir keine Kapazitäten mehr hatten“, sagt Paul Stöckl, dessen Vater – der bekannte Lebzelter Gottfried Stöckl – die Hütte gehört und vor und in der er jahrzehntelang seine beliebten Lebkuchen und Met verkaufte, ehe er im Vorjahr in Pension ging.

Ein Blick in die Stöckl-Hütte © Privat

Seit dem Jahr 2022 wird in der Stöckl-Hütte wieder gespielt, eine Kooperation der Kameradschaftsfürsorge der Feuerwehr Bleiburg und der Kulturinitiative Bleiburg macht es möglich. „Das Jazztett spielt und die Feuerwehr kümmert sich um den Ausschank“, bringt es Paul Stöckl, der auch Kassier bei der Kameradschaftsfürsorge ist, auf den Punkt. Die Holzhütte am Haupteingang zur Marktwiese stellt sein Vater kostenlos zur Verfügung.

Die Band

Der gebürtige Bleiburger Jazzmusiker und Dozent Stefan Thaler (Bass) holt sich heuer Verstärkung in Form von Karin Zemljič (Gesang), Herwig Gradischnig (Saxofon), Mario Vavti (Trompete), Tonč Feinig (Keyboard) und Karlheinz Miklin (Schlagzeug). Musikalisch wird vor allem aus der stilistischen Vielfalt der 1960er-Jahre geschöpft. Boogaloo, Latin, Jazzrock und Funk lautet die Devise, aber es ist auch Platz für Neuinterpretationen, Improvisation und Eigenkompositionen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.