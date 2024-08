Gala zum 25. Jubiläum von Fischer Edelstahlrohre in Griffen

Die Fischer-Gruppe mit knapp 3000 Mitarbeitern an 18 Standorten ist der weltweit zweitgrößte Anbieter von Hightech-Rohren aus Edelstahl. Seit 25 Jahren betreibt die Industriellenfamilie Fischer aus Baden-Württemberg eine Niederlassung in der Marktgemeinde Griffen. Das Firmenjubiläum wurde am 22. August mit rund 350 geladenen Gästen mit einer fulminanten Gala mit Luftakrobaten und Feuershow gefeiert.