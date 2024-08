Der Katholische Kulturverein Rinkenberg und Umgebung/katoliško kulturno društvo Vogrče in Okolica feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum. Gegründet wurde er 1994 vom mittlerweile verstorbenen Michael Lubas, 1999 gab es die erste Freilichttheateraufführung in Rinkenberg. „Heuer spielen wir nach fünf Jahren Pause unser elftes Stück“, verkündet Obfrau Verena Jamer, Enkelin des Vereinsgründers. Die längeren Pausen zwischen den Stücken begründet Jamer so: „Wir spielen nur alle zwei bis drei Jahre, weil es sehr viel Aufwand ist. Die letzte Pause war wegen der Corona-Pandemie länger.“

Die Premiere findet am 9. August statt © KK

Das Besondere an den Rinkenberger Theateraufführungen ist, dass Menschen aus dem ganzen Ort und der Umgebung vor, auf und hinter der Bühne involviert sind. Heuer sind es laut der Obfrau rund 45 Personen. Die Vorstellungen in slowenischer Sprache finden immer unter freiem Himmel vor dem Pfarrhof statt.

45 Personen sind vor, auf und hinter der Bühne aktiv © KK

Gezeigt wird ab Freitag, dem 9. August, die Komödie „Tistega lepega dne/An jenem schönen Tag“, die in den 1930er-Jahren in der Küstenregion Primorska angesiedelt ist. Ein Großteil dieser Region stand damals unter italienischer Herrschaft, der öffentliche Gebrauch der slowenischen Sprache war gesetzlich verboten. In der Komödie trotzen die Einheimischen heimlich diesen Verboten und machen sich – ebenso heimlich – über den aufbrausenden Witwer Štefuc lustig, der hartnäckig entschlossen ist, seinen drei Kindern eine neue Mutter zu finden. Natürlich hat er sich eine Frau in den Kopf gesetzt, die sich bereits anschickt, jemand anderen zu heiraten.

Insgesamt gibt es sechs Spieltermine im August (Details siehe Info-Box). „Karten sind vor allem noch über die Petzenlandla-App erhältlich“, betont Jamer.