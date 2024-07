Besucheransturm zum Almkirchtag auf der Petzen

Der weitum bekannte Petzen Almkirchtag zog am Sonntag bereits ab den Morgenstunden scharenweise Besucher auf den Unterkärntner Hausberg. Der Skiclub Petzen organisierte vorbildlich mit über hundert Freiwilligen diese Veranstaltung und so wurde auch der Wetterumschwung am Nachmittag erfolgreich gemeistert.