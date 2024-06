Ingolf Wunder begeisterte bei Konzert in der Neuen Burg

Der aus St. Kanzian stammende, weltbekannte Pianist und Komponist Ingolf Wunder gastierte am 13. Juni in der Neuen Burg in Völkermarkt. Eingeladen wurde er vom Rotary Club Völkermarkt mit dem Präsidenten Gernot Waldner.