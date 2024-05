„Suppe mit Mucke“ in der Neuen Burg

Am Dienstagabend feierte der Service-Club „Club 41 Old Table Völkermarkt“ sein 10-jähriges Bestandsjubiläum. Dazu fand erstmals die Veranstaltung „Suppe mit Mucke“ statt, bei der fünf verschieden Wirte aus der Region jeweils eine andere Suppe aus ihrer Küche kredenzten. Im Anschluss gab es noch ein Konzert von „Fuzzmann & The Singin Rebels“.