Mit der Spezial-Stadtführung „Wolfsberger Frauen machen Geschichte“ traf Stadtführerin und Museumsguide Sonja Bachhiesl vom Museum im Lavanthaus heuer im Jänner den Nagel auf den Kopf. 84 Interessierte nahmen an der Stadtführung teil. Nun gibt es einen zweiten Termin, bei dem man auf den Spuren bekannter und für die Allgemeinheit vielleicht weniger bekannter Wolfsbergerinnen wandeln kann. „Am Muttertag bieten wir am Nachmittag eine Stadtführung zu diesem Thema an, in Kombination mit einer Museumsführung“, erklärt Bachhiesl (Details siehe Infobox).