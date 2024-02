Bei der Neuausschreibung des Pachtvertrages für das Buffet im Völkermarkter Schwimmbad setzte sich unter zwei Bewerberinnen Yasmin Fritz-Jesse von das „lokal – Das Beste aus der Region“ am Hauptplatz durch. Der Vertrag mit der vorherigen Pächterin Doris Wobak-Toifl von „Dosi‘s Strandoase“ läuft somit aus. „Wir gehen in Pension“, heißt es auf einem Posting auf der Facebookseite des Erlebnisschwimmbades Völkermarkt. Daher findet am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr ein großer Flohmarkt direkt vor Ort im Schwimmbad, Strandbadweg 1 in Völkermarkt, statt. Günstig abverkauft werden dabei etwa gebrauchte Gläser, Geschirr, Besteck, Geschirrspüler, Gartensessel und -tische oder Kühlpulte.

Fritz-Jesse wird das Badbuffet die nächsten fünf Jahre unter dem Namen das „lokal – Das Wohnzimmer im Freibad“ betreiben. Sowohl bei Speisen als auch Getränken wolle die 32-Jährige bewusst auf frische, gesunde und regionale Zutaten setzen. „Das Buffet soll so werden, dass ich mit meiner vierjährigen Tochter auch gerne hingehen würde“, meint die St. Kanzianerin, die voraussichtlich vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen wird. Erste Interessenten gebe es bereits. Fritz-Jesse: „Ich biete eine Vier-Tage-Woche an.“