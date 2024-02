Vor rund vier Jahren übernahm Michaela Korotaj (26) von ihrem Vater Markus den Betrieb der „Eni“-Tankstelle samt angeschlossenem Café und Shop in Bad Eisenkappel/Železna Kapla gegenüber des Bildungszentrums. Doch nun will sich die gelernte Konditorin beruflich neu orientieren, weshalb ab Anfang Juli eine neue Pächterin beziehungsweise ein neuer Pächter gesucht wird. „Wenn wir keinen Nachfolger finden, kommt ein Tankautomat“, schildert Michaela Korotaj das Szenario, das sich in der Marktgemeinde mit rund 2200 Einwohnern niemand vorstellen möchte.