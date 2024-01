Mit 1. Februar erfüllt sich der KFZ-Mechaniker Martin Gutschi seinen Traum der Selbstständigkeit und eröffnet „Tino’s KFZ Service“ im Gewerbepark „Campus L“ in Pudlach bei Lavamünd, am ehemaligen Standort der Tischlerei Melanschek. „Schon lange Zeit möchte ich mein Hobby zum Beruf machen, das Schrauben an Fahrzeugen und das Instandhalten von Fahrzeugen“, sagt der 41-Jährige, der zuvor jahrelang saisonal in diverseren Hotels in der Gastronomie tätig war. In seiner 180 Quadratmeter großen Werkstatt kümmert sich „Tino“, wie er von seinen Freunden genannt wird, um das Service, die Wartung und die Pflege von Pkw sowie Vespas. Außerdem bietet er Reifenwechsel und Montagen an. Gutschi lebt mit seiner Partnerin Silke Rothleitner und deren Tochter Lena (10) in Wolfsberg.