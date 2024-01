Von klein auf saß der Völkermarkter Karl Kollitsch, der am 24. Jänner seinen 70. Geburtstag feiert, neben seinem Vater im Lkw. 1973 stieg der gelernte Kfz-Mechaniker in den elterlichen Betrieb ein, der 1959 von Josef Kollitsch gegründet wurde. Kollitsch machte sich mit seiner Frau Bernadette am 1. September 1988 mit einem eigenen Transport-Unternehmen selbstständig. Transportiert werden von Lebensmitteln über Möbel bis hin zu Holz oder Stahl Waren jeder Art. Zu den spektakulärsten Aufträgen zählt für den Frächter, dessen 25 Lkw-Züge auch bei Sondertransporten im Ausland unterwegs sind, unter anderen der Transport der Radarstation auf die Koralpe. „Wo sonst nur Ratracs fahren können, waren wir mit zwei Sattelschleppern oben“, erinnerte sich Kollitsch, der 2021 den Berufstitel „Kommerzialrat“ verliehen bekam, in einem früheren Medienbericht. Zum 30-jährigen Bestehen wurde der Unternehmerfamilie 2018 das Recht zur Führung des Stadtwappens von Völkermarkt verliehen. Im Familienbetrieb mit derzeit rund 30 Mitarbeitern arbeiten auch seine ältere Tochter Bernadette (44) und Sohn Karl Michael (39) tatkräftig mit.