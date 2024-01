Über Gläubigerantrag wurde am 15. Jänner am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Vermögen der Firma Daniel Schest – Klima- und Kältetechnik aus Bleiburg/Pliberk eröffnet. Informationen über das Vermögen und die Schulden liegen derzeit noch nicht vor. Das geben der Alpenländische Kreditorenverband und KSV1870 in einer Pressemitteilung bekannt.

Dienstnehmer sind keine betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Völkermarkter Rechtsanwalt Gottfried Tazol bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 5. März statt. Forderungen können bis zum 21. Februar gerne über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.