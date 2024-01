„Menschlichkeit und Freundlichkeit machten Eveline Mossegger zu einem besonders liebenswerten Menschen, und wir verlieren mit ihr eine über alle Maßen geschätzte und beliebte Kollegin und Pädagogin, die wir stets in guter Erinnerung behalten werden“, schrieb Direktor Hermann Enzi auf der Homepage der Mittelschule Völkermarkt. Dort hat die 1972 in Klagenfurt geborene Lehrerin, die am 10. Dezember 2023 nach kurzer schwerer Krankheit für immer ihre Augen schloss, nach vorherigen beruflichen Stationen in Klagenfurt und Kühnsdorf von 2010 bis zu ihrem Tod unterrichtet. Von 2019 bis 2020 leitete sie die Völkermarkter Mittelschule auch ein Schuljahr lang provisorisch. Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung im Familiengrab findet am 13. Jänner um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche Mieger in ihrer Heimatgemeinde Ebenthal statt.