Aus 23 Kindern und Jugendlichen besteht die heuer neu gegründete Jugendfeuerwehr in St. Peter am Wallersberg. Am 23. Dezember luden die jungen angehenden Feuerwehrkameraden mit ihrem Betreuer Roman Attelschek ins Rüsthaus zu ihrer ersten Friedenslichtaktion. Neben der Möglichkeit, das Friedenslicht abzuholen, gab es auch Brötchen und Getränke für die zahlreichen Gäste. Die eingenommenen freiwilligen Spenden werden für die Belange der Jugendfeuerwehr verwendet.