Nachdem es im Streit um die Sanierung der bestehenden Bergwachthütte auf der Petzen nach wie vor keine Einigung gibt, mussten sich die Mitglieder des Vereins „Kameradschaft der Kärntner Bergwacht, Einsatzstelle Bleiburg“ für diesen Winter eine neue Bleibe suchen. Nur rund 50 Meter entfernt von der Bergwachthütte sind sie fündig geworden: Im ehemaligen Gasthaus Siebenhütten sind sie nun vorerst in der Wintersaison 2023/24 stationiert. „Seit 2. Dezember fahren wir von hier aus zu den Einsätzen“, erklärt Obmann Charly Moser.

Ehrenamtlicher Dienst

Skifahrende, die die Hilfe der Pistenretter benötigen, müssen sich nun zum neuen Standort begeben. „An der Außenmauer hängt ein großes rotes Kreuz“, weist Moser hin. Die Pistenretter sind an den Wochenenden, an Feiertagen und täglich in den Weihnachts- und Semesterferien vor Ort und versehen ehrenamtlich ihren Dienst. „Fallweise sind wir auch unter der Woche auf der Petzen, ansonsten sind in dieser Zeit die Mitarbeiter der Petzen Bergbahnen behilflich“, sagt Moser.

Obmann Charly Moser © KK

Die bestehende Bergwachthütte ist bereits ausgeräumt und deshalb nicht mehr geeignet, die Pistenretter und deren Ausrüstung zu beherbergen. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit den Grundbesitzern ist die geplante Sanierung jedoch eingestellt. Die Causa landete sogar vor dem Bezirksgericht in Bleiburg/Pliberk. Bei einer ersten Tagsatzung in diesem Jahr kam es laut Moser zu keiner Einigung, ein weiterer Gerichtstermin steht nach wie vor noch nicht fest.