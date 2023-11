Der Künstler Werner Berg (1904–1981) hinterließ in Bleiburg/Pliberk tiefe Spuren. Das Werner Berg Museum wurde im Jahr 1968 als Werner-Berg-Galerie der Stadt Bleiburg eröffnet. Seit 2004 finden auch regelmäßig Sonderausstellungen zu anderen Künstlern statt. Heuer ließ sich die Bestattung Bleiburg, anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums, etwas Spezielles einfallen. Eine Urne mit Werner Bergs Kunstwerk „Die Leidtragenden“ wurde realisiert. „Die Idee ist in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Werner Berg Museums, Arthur Ottowitz, entstanden. Die Entwicklung dauerte ein halbes Jahr“, erzählt Adrijan Mandl von der Stadtgemeinde Bleiburg. Hergestellt werde die Urne in Salzburg. Präsentiert wird sie am „Tag der offenen Tür“ am 9. November in der Aufbahrungshalle Bleiburg/Pliberk.