Eine beliebte Touristikerin aus Leidenschaft ist nicht mehr: Hotelkauffrau Christine Mateidl ist am 31. Oktober plötzlich nach kurzer, schwerer Krankheit im 54. Lebensjahr verstorben. Christine Mateidl wuchs im Familienbetrieb in St. Kanzian am Klopeiner See auf und absolvierte die Hotelfachschule in Bad Ischl. Gemeinsam mit ihrem Bruder Michael und ihrer Mutter Irene betrieb sie nach dem frühen Tod des Vaters Robert Mateidl seit dem Jahre 1996 in St. Kanzian am Klopeiner See das Hotel Sonne, das Kinderhotel Sonnelino sowie die Appartements Irene.