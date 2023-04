Polizeibeamte in Villach hätten am Donnerstagnachmittag gut und gerne ihre Dienstwaffe gegen ein Lasso tauschen können. Ein ausgerissenes Pony musste im Bereich von Atrio und B 83 wieder eingefangen werden. Gesichtet wurde es von Passanten, wie es am Stadtpark vorbei stadteinwärts galoppierte, also mehr als zwei Kilometer vom Ursprungsort entfernt. Das Tier konnte am Ende wieder zu seiner Besitzerin zurückgebracht werden. "Das Pony wurde von unseren Beamten vorbildlich auf einem Gehsteig angetroffen und eingefangen", erzählt Polizeisprecher Mario Nemetz. Nach 15 Minuten war der Einsatz beendet.