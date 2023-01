Nicht nur einmal wurde während der Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt die Arbeit der Ermittler der Landespolizeidirektion Kärnten gelobt. Akribisch und nahezu perfekt sei vorgegangen worden. Das hatte auch zur Folge, dass sich an Prozesstag drei, der am Donnerstag stattfand, alle sechs Angeklagte schuldig bekannten. Zum Prozessauftakt hatte sich da noch ein anderes Bild gezeigt.