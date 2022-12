Mordalarm in Villach

Mann im Drogenrausch erschlagen: Täter stellte sich

Ein in Villach lebender Mann aus Slowenien soll im Drogenrausch in seiner Wohnung einen Mann aus Italien erschlagen haben. Zwei Tage nach der mutmaßlichen Tat lag die Leiche des Italieners noch immer in der Wohnung. Ermittlungen laufen.