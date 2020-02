Haddaway und viele andere Stars kommen am Samstag zur Faschingssitzung nach Villach.Über den Kleine-Zeitung-Livestream sind Sie mit dabei.

Haddaway kommt zum Villacher Fasching © Semtainment

Mit dem Song "What is Love?“hat Haddaway Anfang der 1990iger Jahre weltweit die Charts gestürmt. Am kommenden Samstag (15. 2.) kommt der Sänger zur TV-Aufzeichnung des Villacher Faschings.