Getränk aus Villach soll Russland erobern

Die Familie Robatsch will mit ihrer Getränkeerfindung den russischen Markt erobern © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Alles begann vor ein paar Jahren im „Futterhäusl“ am Ossiacher See. Um den Gästen in seinem Lokal an heißen Sommertagen ein fruchtig-erfrischendes Weinmischgetränk servieren zu können, begab sich der Villacher Klaus Robatsch auf die Suche nach den richtigen Zutaten. Fündig wurde er bei der Wassermelone. „Unsere Gäste waren begeistert“, erinnert sich der Gastronom, der das Getränk als „Meloni“ und Wort-Bildmarke schützen ließ. Fortan setzten sich er, Gattin Marion und Sohn Julian das Ziel, den europäischen Markt zu erobern.

