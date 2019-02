Am 29. September findet in Villach der erste „Crux-Lauf“ statt. Strecke führt vom Wasenboden zur Friedensbrücke – mit 20 Stationen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch bei Frauen sind Hindernissläufe immer beliebter © Stockphoto

An Tauen hochklettern, auf schwebenden Balken balancieren, durch Wasser und Schlamm kriechen, Speere und Sandsäcke werfen. Hindernissläufe aller Art sind mehr denn je im Trend. Bewerbe wie der Spartan Race feiern weltweit große Erfolge und begeistern vom Kind bis zum Profisportler.

Auch in Europa keimt die Faszination immer mehr auf. Zum „Spartan Race“, „Tough Mudder“, „Xletics“ und dem „Grazathlon“ gesellt sich heuer der „Crux-Lauf“ in Villach. Der Bewerb findet am 29. September statt, Austragungsort ist die Strecke vom Wasenboden bis zur Friedensbrücke und retour. „Diese Distanz von sechs Kilometer kann alleine oder im Team bis zu drei Mal absolviert werden. Auf der Strecke werden 20 Hindernisse aufgebaut, die in unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden Geschicklichkeit, Mut und Kraft erfordern“, sagt Veranstalter Marcus Mitzner. Ziel ist weniger die Schnelligkeit, mehr der Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis.

Foto © Stockphoto

Mitmachen können Kinder ab dem sechsten bis zum 14. Lebensjahr. Sie gehen im „Mini“- und „Kids“-Lauf an den Start. Erwachsene können ihre Rundenanzahl der sechs Kilometer-Strecke selbst wählen. „Zuletzt sind noch Business- und Gruppenrennen möglich.

Wie viel die Veranstaltung kosten wird, ist noch nicht klar, Subventionen von Stadt und Land soll es geben „Die Herausforderung ist die Sicherheit und die Durchführung ohne den Verkehr massiv zu beeinträchtigen“ sagt Mitzner. Tickets sind bereits erhältlich.

Der Lauf Strecke. Start und Ziel befinden sich am Wasenboden. Von hier verläuft die Strecke den Draubermen entlang bis zur Friedensbrücke und retour.

Hindernisse. Entlang der Strecke sind bis zu 20 Hindernisse.

Läufe. Es gibt Kinder- Einzel- und Gruppenbewerbe.

Anmeldungen: ab 36 Euro unter www.crux-lauf.com