"Tradition, Vergnügen und Gemeinschaft"

Jakob Ladinig, Geschäftsführer Lynne Payment Solutions: Seit dem Jahr 2012 betreibe ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Ingo Fritz jedes Jahr etliche Standplätze am Kirchtag. Bis zum Jahr 2019 hatten wir die Ehre, die Villacher Kirchtagsalm in der Widmanngasse zu organisieren. Dieses Projekt wurde von uns ins Leben gerufen, um dem Kirchtag eine höhere Qualität zu verleihen, ohne dabei den Profit in den Vordergrund zu stellen. Trotz unseres stets fokussierten Ansatzes auf die Qualität des Erlebnisses mussten wir 2019 aus haftungsrechtlichen Gründen das Projekt Kirchtagsalm beenden. Gleichzeitig waren wir am Kaiser Josef Platz aktiv, wo wir uns maßgeblich an der Gestaltung des Bereichs beteiligt haben, der früher als Trachtendisco bekannt war und nun als Szenekirchtag fungiert. Inzwischen betreiben wir in diesem Bereich sechs von acht Standplätzen im Zelt. Die einzigartige Mischung aus Tradition, Vergnügen und Gemeinschaft zeichnet den Villacher Kirchtag aus. Er ist eine facettenreiche Veranstaltung, und genau diese Vielfalt prägt ihn seit vielen Jahren.