Dank Brauunion-Verkaufsdirektor Gerhard Leitner haben sich viele Salzburger Gastro-Ikonen wie Flachaus "Resslwirt" Matthias Warter, Obertauerns Gastgeber-Queen Manuela Krings, Bad Vigauns Med-Chef Michael Schafflinger oder Radstadts Golfklub-Präsident Josef Schilcher in den Villacher Kirchtag verliebt. "Der Resslwirt war mit mir Gründungsvater, als wir vor mehr als zehn Jahren einmal auf die Idee gekommen sind mit Kunden zum Villacher Kirchtag zu fahren. Das ist so bombastisch gut angekommen, dass ich immer schon im Frühjahr gefragt werde, ob es ja auch heuer wieder den Kirchtagsausflug mit Kirchtagsuppe und Backhendl beim Tschebull und den Kirchtags-Absacker in der Anna-Neumann-Bar gibt", erzählt Leitner, übrigens mit einer Villacherin verheiratet, über sein liebstes Brauunion-Kundenevent. Mittlerweile sind seine Einladungen zum Kirchtag so begehrt wie jene zu den Salzburger Festspielen.

60 Freunde genossen in diesem Jahr den obligaten von Leitner und Gebietsleiter Reinhard Stranger organisierten Begrüßungstusch der Bauerngman.