Der Villacher Kirchtag wurde wohl noch nie von einer solchen Tragödie überschattet. Während Freitagnacht in den Zelten an der Vergnügungsmeile Hunderte Jugendliche feierten, trat ein 20-jähriger Feldkirchner aus, um sich auf die angrenzende und drei Meter hohe Mauer zu stellen. Dort wollte der Mann sein Geschäft verrichten, dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte in die Tiefe auf einen asphaltierten Radweg.