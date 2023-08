Der Bereich um die Bar füllt sich minütlich immer weiter mit Gästen an. Die Wege, die man sich bahnen muss, um – mit vollen Tabletts – durchzukommen, werden immer weniger. Die lauten Rufe nach Getränken dafür umso mehr. "Bier, Bier, Spritzer, Radler, Spritzer, Bier, Radler und nochmals Bier" – ungefähr so kann man die Bestellungen, die in der Starkstrombar am Villacher Kirchtag getätigt werden, zusammenfassen.