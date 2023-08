Purple Rain, Queen of Rain, Umbrella. Die Liste der Lieder über den Regen ist lange - und alle würden sie bedauerlicherweise gut zum heurigen Sommer passen. Auch der After-Work-Kirchtag der Kleinen Zeitung war nass, der Stimmung tat das aber keinerlei Abbruch. Von Beginn an war das Motto: Dancing in the Rain.

Hunderte geladene Gäste besuchten am gestrigen Donnerstag das Büro der Kleinen Zeitung in der Freihausgasse in Villach und nutzten die Veranstaltung, um ins Gespräch zu kommen, ihre schönste Tracht auszuführen und sich von der Kleinen Zeitung durch den Abend begleiten zu lassen. Den Auftakt des Events machten in gewohnter Manier die Kirchtagslader um Michael Kummerer: "Einen Tusch auf die Geschäftsführung mit Xenia Daum und Hubert Patterer, auf den Chefredakteur Wolfgang Fercher und auf Werbemarktleiter Oliver Bergauer", eröffnete er den Begrüßungsreigen.

In der Folge war die Liste der Namen lange, so waren Vertreter aller politischen Couleurs zugegen: der Villacher Bürgermeister Günther Albel, Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, die Landesräte Beate Prettner und Sebastian Schuschnig, SPÖ-Klubchef Philip Kucher, Grünen-Chefin Olga Voglauer, der Klagenfurter Vizebürgermeister Philipp Liesnig, die Villacher Vizebürgermeisterinnen Sarah Katholnig und Gerda Sandriesser (SPÖ). "Der Kirchtag ist grenzenlos und es ist schön, wie viele Menschen in unsere Stadt kommen", freute sich Sandriesser, die auch Kirchtagsobfrau ist.

Die Suche nach dem Segen

Weiters unter den Gästen waren die ehemalige Kleine-Chefredakteurin Antonia Gössinger, Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber, Tourismuschef Georg Overs und AK-Vizedirektorin Irene Hochstetter-Lackner. "Wo ist denn Hochwürden?" Diese Frage begleitete Sonderreporter Faiasalamander durch den gestrigen Abend. In der Villacher Innenstadt und auch beim Kleine-Kirchtag suchte er Stadtpfarrer Richard Pirker, um sich den Segen für das größte Brauchtumsfest Österreichs zu holen (siehe Video). Diesen erhofften sich vermutlich auch besonders Bezirkshauptmann Bernd Riepan, Magistratsdirektor Christoph Herzeg, der Villacher Behördenleiter Alfred Winkler, Stadtpolizeikommandant Erich Londer und Stadtmarketingchef Pierre Bechler. Sie alle waren mit einem Ohr immer in Verbindung mit ihren Teams, um die Wetterlage im Überblick zu behalten.

Zum Glück nur von leichtem Regen begleitet wurde die Tanzeinlage der Dance Industry Klagenfurt, die alle Blicke auf sich zog. Mindestens gleich viel Freude verbreitete die Kirchtagssuppe der Villacher Spitzenköchin Tici Kaspar. Apropos Essen: Einen Tipp für die Kirchtagswoche gab es abschließend noch von Bürgermeister Albel. "Konsequent wenig essen in dieser Woche, man hat danach ohnehin drei Kilo mehr, wenn man dann auch noch viel isst, ufert es aus", scherzte er.

Der Kirchtag steuert damit auf sein Finale zu. Dieses findet am morgigen Samstag mit dem Umzug um 15 Uhr statt.